Anne Willi, une styliste parisienne à Brooklyn

April 26th, 2018 by Juliette Démas (Translated from French by Alexander Uff)



La Franco-Suisse Anne Willi habille les femmes de Paris et de New York. La créatrice, qui possède déjà deux boutiques en France, a ouvert en mars son deuxième magasin new-yorkais, dans le quartier de Williamsburg.



France-Amérique : Vous possédez un magasin à Paris, dans le quartier de Bastille, et un autre à Saint-Germain-des-Prés. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous implanter aux Etats-Unis ?

Anne Willi : A Paris, j’avais déjà de nombreuses touristes américaines parmi mes clientes. Une de mes clientes, une artiste française expatriée à New York, m’a mise en relation avec l’Invisible Dog Art Center de Brooklyn, où j’ai pu tenir un magasin éphémère pendant six mois en 2013. Avant de lancer ce pop-up store, je me suis installée dans la galerie et j’ai observé les femmes qui passaient, en me demandant lesquelles j’aimerais habiller. Je ne trouvais pas ma clientèle à Manhattan ; Brooklyn était le bon endroit pour ouvrir un magasin. Le quartier de Boerum Hill, où j’ai ouvert ma première boutique en 2015, ressemble à celui de l’Odéon à Paris : assez chic, familial, avec un certain confort de vie. A Williamsburg, ma clientèle est plus jeune et plus internationale. Cela ressemble plus au quartier de Bastille !

Avez-vous changé vos collections pour le marché américain ?

Très peu ! A cause des températures plus extrêmes à New York, je travaille des tissus plus chauds pour l’hiver et plus légers pour l’été. J’ai aussi commencé à faire des shorts, car il y a une demande pour ce genre de pièces à New York. Les Américaines n’ont pas peur de montrer leurs jambes — aux Etats-Unis, on juge moins et on ose plus. Mes dos nus, en revanche, se vendent davantage en France, où les femmes ont moins de scrupules à sortir sans soutien-gorge. Les parties du corps que l’on montre sont différentes dans les deux pays.

Vos vêtements se vendent entre 100 et 500 dollars pièce et sont exclusivement fabriqués en Europe. Y a-t-il une demande pour cette gamme de prix et de qualité à New York ?

Aux Etats-Unis, il y a peu de prêt-à-porter à des tarifs intermédiaires. On passe vite du sportswear des grandes enseignes comme H&M ou Zara à des pièces de créateurs comme Marc Jacobs, très coûteux. Peu de marques allient qualité et inventivité à des prix abordables. C’est pour cela que je suis ici !

362 Atlantic Ave

Brooklyn, NY 11217

(718) 797-1828

193 Grand Street

Brooklyn, NY 11211

(718) 797-1828

En ligne :

www.shop-us.annewilli.com