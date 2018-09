Monoprix, le nouveau Whole Foods français ?

September 17, 2018 by France-Amérique



La chaîne française de supermarchés vient de s’allier avec le service de livraison américain Amazon Prime Now pour la vente en ligne de 6 000 références.

Depuis la mi-septembre, les clients français d’Amazon Prime Now peuvent faire leurs courses sur internet et se faire livrer des produits Monoprix en une à deux heures. Ce partenariat, signé entre le géant américain du commerce en ligne et la chaîne de supermarchés du groupe Casino, est le premier du genre en France. Si certaines marques, comme Fauchon ou Bio C Bon sont déjà distribuées par Amazon, Monoprix va plus loin en proposant des produits de grande distribution, des produits frais et des plats de traiteur.

Ce système rappelle celui mis en place aux Etats-Unis par la chaîne de supermarchés Whole Foods, rachetée par Amazon l’année dernière. Limité pour l’instant à une dizaine d’arrondissements de Paris, le but du partenariat est de répondre à une logique “d’achat express” des consommateurs. Les produits commandés sur le site Amazon Prime Now à des prix similaires à ceux de Monoprix.fr sont préparés en magasin et déposés de 10 heures à 22 heures du lundi au samedi et de 10 heures à 14 heures le dimanche. Jusqu’alors, les commandes passées sur Monoprix.fr, préparées en entrepôt, étaient livrées un ou deux jours plus tard.