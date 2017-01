Trois Français lancent une ambitieuse académie de football à Miami

June 12th, 2014 by Gaétan Mathieu



Un entrepreneur et deux anciens joueurs de football professionnel se sont alliés pour lancer il y a cinq mois une académie de football qui ambitionne de devenir un centre de formation de référence pour les jeunes Floridiens qui rêvent de devenir professionnels.

Arrivé en Floride il y a deux ans pour investir dans des start-up internet, Ravy Truchot, un entrepreneur de 42 ans, a très vite été rattrapé par sa passion, le football. “Je suis convaincu que la Floride, et principalement Miami, va devenir dans les trois prochaines années la capitale du soccer aux Etats-Unis. David Beckham a acheté la franchise de Miami pour y lancer une équipe professionnelle. Cela va apporter beaucoup d’argent et de publicité. De plus, Miami est une ville très latino et a donc plus de fans de football que n’importe quelle autre métropole aux Etats-Unis”, affirme-t-il.

C’est sa rencontre avec Wagneau Eloi, ancien grand joueur du RC Lens et récent sélectionneur de l’équipe d’Haïti aujourd’hui domiciliée à Miami, qui l’a conforté dans son envie de lancer une académie de football. “Avec Wagneau, on a constaté qu’il y a 20 000 enfants qui jouent au football à Miami mais aucun entraîneur professionnel. Tous les coaches sont cuisiniers le jour et entraîneurs le soir”.

Très vite, Ravy Truchot et Wagneau Eloi ont été rejoints par Eric Rabésandratana, un autre footballeur professionnel français, ancien capitaine du Paris Saint-Germain et retraité depuis sept ans. Grâce au réseau de ces deux joueurs, des célèbres noms du football tels Eric Abidal, Didier Drogba et Robert Pirès se sont greffés autour du projet en tant qu’ambassadeurs. “De nombreux joueurs viennent souvent en vacances à Miami, ou voyagent en Floride avec leur club dans le cadre de tournées en Amérique du Nord. Nous allons profiter de leur venue pour que, chaque mois, un grand joueur rende visite aux joueurs de l’académie. Cet été, c’est Philippe Christanval, ancien défenseur de l’équipe de France, qui va prodiguer ses conseils aux jeunes de l’US Champions Soccer Academy.

Augmenter les chances des joueurs d’être recruté

Agé de 6 à 16 ans, ils seront environ 200 – recrutés cet été lors de détections – à fouler les pelouses des trois terrains d’entraînement de l’académie à la rentrée. Ravy Truchot entend offrir une visibilité à ces joueurs afin que les clubs européens aient la possibilité de tester, voire de recruter les meilleurs élements de l’académie. “Nous sommes en train de tisser des relations avec des grands clubs en Europe pour qu’ils viennent surperviser nos joueurs chaque trimestre à Miami”. Des tournées en Europe seront également organisées afin de donner de l’exposition aux joueurs.

“Nous ne sommes pas une académie du dimanche” prévient Ravy Truchot, entrepreneur avant d’être passionné par le ballon rond. L’académie, qu’il finance intégralement, embauche déjà quinze salariés dont des entraîneurs licenciés à temps plein. “Les entraîneurs européens ont une discipline, des notions tactiques qui n’ont pas d’équivalence aux Etats-Unis. Ici, si un gardien de but n’est pas bon, on le met milieu de terrain ! C’est dû, avant tout, au manque d’histoire et de culture foot en Amérique.”

Ambitieux, Ravy Truchot prévoit d’ouvrir prochainement d’autres académies de football aux Etats-Unis. La prochaine destination pourrait être San Francisco.

Pour plus d’informations : www.uschampionssoccer.com