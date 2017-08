Yul Brynner, le “mercenaire” qui repose en Touraine

November 29th, 2012 by Sébastien Drouet



On pourrait croire que le chauve le plus célèbre du monde, “oscarisé” en 1956 pour son rôle dans Le roi et moi, repose pour l’éternité à Los Angeles ou New York. Surprise : c’est au sud de l’Indre-et-Loire, à Luzé, que les cendres de Yul Brynner ont été enfouies. Plus précisément dans le petit cimetière mitoyen de l’abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry, une propriété privée qui a appartenu, entre 1976 et 2006, à l’église orthodoxe. C’est d’ailleurs ce rapport au christianisme d’Orient qui explique que l’acteur est enterré en Touraine, une région qu’il n’a pas connue de son vivant.

Yul Brynner, né à Vladivostok en 1920, était un amoureux de la France et de Paris, où il a débuté comme trapéziste puis artiste de cabaret – il rejoindra les États-Unis en 1942. Après son décès à New York, le 10 octobre 1985, ses cendres ont été transférées vers un village du Calvados, où son épouse et lui possédaient une résidence. Suite à la vente de celle-ci par madame Brynner, les cendres auraient dû être mises en terre dans le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). L’opération ne s’est pas faite, et l’urne est finalement arrivée dans l’une des possessions de l’église orthodoxe, l’abbaye Saint-Michel, au fin fond de la Touraine.

La tombe, extrêmement sobre, est gravée du nom de la star. Il est possible de la voir, dans le cadre d’une visite de l’abbaye, un monument qui côtoie majestueusement la dernière demeure du fameux “mercenaire”.

À noter : l’Association Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry (A.A.R.S.M.B.A.) vise à sauvegarder, restaurer et revaloriser l’abbaye et son cimetière. Elle compte parmi ses membres le fils de Yul Brynner, qui vit à New York et la soutient moralement dans sa démarche.

Pour en savoir plus : www.abbayedeboisaubry.fr