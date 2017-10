Christian Dior CEO to be Awarded FIAF’s Pilier d’Or 2017

October 25th, 2017 by France-Amérique



Le Français Sidney Toledano sera, avec l’architecte américain Peter Marino, honoré lors du gala du French Institute Alliance Française (FIAF) qui se tiendra le 13 novembre au Plaza Hotel de New York.

Au cours d’une soirée de levée de fonds qui contribue à financer ses programmes culturels et éducatifs, l’institution française remet chaque année un prix à deux personnalités du monde des arts, de la culture, de la diplomatie ou des affaires qui “représentent la mission du FIAF” et “encouragent les échanges franco-américains”.

Le Pilier d’Or sera remis cette année à Sidney Toledano, qui dirige la maison Christian Dior depuis 1998. Sous sa direction, l’enseigne qui a fêté en décembre dernier son soixante-dixième anniversaire a ouvert près de deux cent boutiques à l’étranger dont trente aux Etats-Unis. L’Américain Peter Marino, quant à lui, recevra le Trophée des Arts. Architecte, designer et décorateur, l’artiste new-yorkais a conçu des boutiques pour Dior, Chanel et Louis Vuitton, de luxueux hôtels et résidences à Paris, au Cap Ferrat et à Saint-Tropez, et rénové le Château Rauzan-Ségla dans le Médoc et le manoir de la Pipardière dans le Calvados.

Peter Marino et Sidney Toledano “ont réuni les plus grands francophiles et philanthropes de New York pour fêter leur relation hors du commun et soutenir le FIAF”, rappelle la présidente de l’institution, Marie-Monique Steckel. Parmi les anciens lauréats du Pilier d’Or et du Trophée des Arts figurent Jean-Paul Agon (patron de L’Oréal), Jean-Bernard Levy (Vivendi), Christophe de Margerie (Total), Alexandre de Juniac (Air France-KLM), mais aussi Angélique Kidjo, Marc Jacobs, Alain Ducasse et Jeff Koons.