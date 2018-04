Homeis, l’application qui connecte les Français de New York

April 30th, 2018 by Juliette Démas



Un nouveau réseau social favorise les rencontres et l’entraide au sein de la communauté des expatriés à New York.

“Home is where the heart is.” Si ce dicton est bien connu des expatriés, il est loin de refléter la réalité. Les Français installés aux Etats-Unis ont souvent le sentiment d’être partagés entre deux cultures, deux pays, deux familles.

Pour faciliter l’installation des nouveaux arrivants et leur permettre de se créer rapidement un réseau de connaissances, les Israéliens Ran Harnevo et Hanan Lashover ont créé l’application Homeis. Lancée en décembre 2017 au sein de la communauté des expatriés israéliens à New York, le réseau devrait rassembler un quart d’entre eux d’ici août 2018. La version française est désormais disponible, en téléchargement libre.

A mi-chemin entre l’annuaire professionnel francophone, les bonnes adresses de Yelp et l’agenda des sorties de Time Out, Homeis agrège les offres d’emploi et les bons plans partagés par les expatriés. L’interface permet aux utilisateurs de se rencontrer via des groupes d’intérêt (sport, culture, etc.) et un service de messagerie.

Faut-il y voir la fin des groupes d’entraide sur Facebook ? Pour les fondateurs, il s’agit plutôt d’une réorganisation. Les questions posées à la communauté et les offres de services sont classées par thèmes ; elles ne sont plus perdues dans les fils d’actualités. Le réseau recense également les événements en lien avec la France à New York.