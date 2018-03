New York expliqué aux expats

February 28th, 2018 by Juliette Démas



Le nouveau guide des éditions Héliopoles, S’installer à New York, donne aux Français les clés d’une expatriation réussie.

“A New York, on vit mal mais on s’y sent bien. En France, on vit bien mais on s’y sent mal.” Cette formule de l’artiste Charlélie Couture, lui-même expatrié aux Etats-Unis pendant de longues années, résume l’ambiguïté de la double culture des 28 000 français qui vivent à New York. Si la destination est tentante, s’y installer peut être compliqué. Quel visa choisir ? Dans quel quartier louer un appartement ? Quelle scolarité choisir pour ses enfants ? Où trouver des produits français ?

Publié en février 2018, le guide S’installer à New York recense les formalités administratives, logistiques, et adresses d’épiceries fines. Le journaliste Alexis Buisson — new-yorkais d’adoption depuis 10 ans et rédacteur et rédacteur en chef du site French Morning — y répond à toutes les questions que se posent les Français sur le départ. Education, vie sociale, logement, conseils d’intégration et liens utiles… Un ouvrage intelligent, complet et rassurant.

=> Alexis Buisson, S’installer à New York, Heliopoles, 2018, 19,80 euros (papier), 13,99 euros (ebook).