Where to Eat French Cuisine During New York’s Restaurant Week?

January 23rd, 2017 by Elise Quinio



Ce lundi commence l’édition hivernale de la Restaurant Week new-yorkaise. Jusqu’au 10 février prochain, 381 restaurants proposent aux amateurs de gastronomie des menus à prix fixes : vingt-neuf dollars pour le déjeuner et quarante-deux dollars pour le dîner (boissons non-comprises). Parmi les trente-huit tables françaises participant à l’évènement, trois ont retenu notre attention.

Nougatine : la cuisine ouverte de Jean-Georges Vongerichten

Propriétaire de trente-deux restaurants dans le monde, dont sept à New York, l’Alsacien Jean-Georges Vongerichten a bâti sa réputation en servant une cuisine française raffinée dans un décor élégant et moderne. Récemment rénovée par le designer danois Thomas Juul-Hansen, la salle à manger de Nougatine donne sur Central Park et sur la cuisine ouverte du restaurant. Les curieux pourront ainsi jeter un œil sur les mets en cours de préparation. Au menu : truite à la pistache et au citron, poulet rôti aux légumes d’hiver, à la sauce moutarde et à l’estragon, ou encore fondant au chocolat et sa glace vanille maison.

Benoit : le bistro d’Alain Ducasse “vous fait voyager à Paris”

En septembre dernier, Laëtitia Rouabah a quitté le restaurant Allard d’Alain Ducasse, à Paris, pour prendre les rênes du bistro français situé entre le MoMA et la Trump Tower. Escargots, pâté en croûte, poulet rôti, filet mignon, blanquette de veau ou encore tarte tatin, profiteroles et millefeuille ; la chef française propose une cuisine simple et gourmande comme à Paris !

Vaucluse : la Provence au menu

Poireaux vinaigrette, escalope à la viennoise, agnolotti aux épinards, tarte au chocolat ; le restaurant Vaucluse mêle tradition et innovation et met les classiques provençaux à l’honneur. Les plats sont de saison, les pâtes artisanales, les viandes et poissons préparés avec soin et les petits pains, cuits tous les matins. La salle à manger offre une ambiance feutrée et romantique qui se prête particulièrement bien à un dîner d’hiver.

Les restaurants participants à la Restaurant Week new-yorkaise

Les restaurants français :

Bagatelle

Bar Boulud

Benoit

Brasserie 8 1/2

Brasserie Cognac

Brasserie Ruhlmann

Beaubourg

Bobo

Café Boulud

Cafe Centro

Café d’Alsace

Cherche Midi

Chez Josephine

Claudette

DBGB Kitchen and Bar

French Louie

Gaby

Maison Hugo

Marseille

Match 65 Brasserie

Nice Matin

Nougatine at Jean-Georges

Lafayette Grand Café & Bakery

La Sirène

Le Cirque

Le Coq Rico

Le Périgord

Orsay

Perrine

Triomphe

Vaucluse

Les restaurants franco :

Ai Fiori (français/italien)

Beautique (français/italien/américain)

Brasserie Séoul (français/coréen)

Indochine (français/vietnamien)

Kingsley (français/japonais/américain)

The Mercer Kitchen (français/américain)